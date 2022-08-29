Косухина (Корягина) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина (Корягина) Таисия Ивановна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1907

Муж: Косухин Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Косухина) Мария

Отец ребёнка: Косухин Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1913

Сын: Косухин Константин

Отец ребёнка: Косухин Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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