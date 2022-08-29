Косухина (Корягина) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Муж: Косухин Яков
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Косухина) Мария
Отец ребёнка: Косухин Яков
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1913
Сын: Косухин Константин
Отец ребёнка: Косухин Яков
Смерть
Неизвестно