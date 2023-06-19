Косухина (Оплетина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина (Оплетина) Наталья Петровна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1868

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Косухин Яков

Отец ребёнка: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Бракосочетание
1887

Муж: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Косухин Степан

Отец ребёнка: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Косухин Константин

Отец ребёнка: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.07.1898

Сын: Косухин Николай

Отец ребёнка: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.09.1901

Сын: Косухин Иван

Отец ребёнка: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Косухин Павел

Отец ребёнка: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Косухин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1918
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Болезнь