Косухина (Оплетина) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Косухин Яков
Отец ребёнка: Косухин Григорий
Россия с.Бым, АН Церковь
Бракосочетание
1887
Муж: Косухин Григорий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Косухин Григорий
Рождение ребёнка
24.12.1890
Сын: Косухин Степан
Отец ребёнка: Косухин Григорий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Косухин Константин
Отец ребёнка: Косухин Григорий
Рождение ребёнка
26.07.1898
Сын: Косухин Николай
Отец ребёнка: Косухин Григорий
Рождение ребёнка
22.09.1901
Сын: Косухин Иван
Отец ребёнка: Косухин Григорий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Косухин Павел
Отец ребёнка: Косухин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Косухин Григорий
Смерть
1918
Причина смерти: Болезнь