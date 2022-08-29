Косухин Антип
Место рождения
Дата рожденияМежду 1822 и 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823
Отец: Косухин Тит
Рождение ребёнка
1845
Сын: Косухин Григорий
Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Косухин Василий
Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Косухин Иван
Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Косухин Герасим
Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
31.05.1858
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Косухин Александр
Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна
Смерть
Неизвестно