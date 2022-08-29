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Косухин Антип

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Между 1822 и 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823

Отец: Косухин Тит

Мать: Косухина Ирина Филипповна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Косухин Григорий

Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Косухин Василий

Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Косухин Иван

Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Косухин Герасим

Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.05.1858

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Косухин Александр

Мать ребёнка: Косухина Агафья Никифоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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