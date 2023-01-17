Косухин Герасим
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1892
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
1899
Сын: Косухин Василий
Мать ребёнка: Косухина Акулина Перфильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно