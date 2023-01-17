Косухин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухин Герасим

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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1899 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Акулина Перфильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Акулина Перфильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Акулина Перфильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Акулина Перфильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Косухин Василий

Мать ребёнка: Косухина Акулина Перфильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Акулина Перфильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Акулина Перфильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Акулина Перфильевна

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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