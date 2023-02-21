Косухина Акулина Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ильина Анна
Отец ребёнка: Косухин Герасим
Рождение ребёнка
1890
Сын: Косухин Иван
Отец ребёнка: Косухин Герасим
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бобылкина Елизавета
Отец ребёнка: Косухин Герасим
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1895
Сын: Косухин Александр
Отец ребёнка: Косухин Герасим
Рождение ребёнка
1899
Сын: Косухин Василий
Отец ребёнка: Косухин Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикина Наталия
Отец ребёнка: Косухин Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косухин Алексей
Отец ребёнка: Косухин Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Герасим
Смерть
Неизвестно