Косухина Акулина Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Акулина Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ильина Анна

Отец ребёнка: Косухин Герасим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Косухин Иван

Отец ребёнка: Косухин Герасим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бобылкина Елизавета

Отец ребёнка: Косухин Герасим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1895

Сын: Косухин Александр

Отец ребёнка: Косухин Герасим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Косухин Василий

Отец ребёнка: Косухин Герасим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикина Наталия

Отец ребёнка: Косухин Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косухин Алексей

Отец ребёнка: Косухин Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Герасим

Смерть
Неизвестно
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