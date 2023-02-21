Косухин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косухин Герасим
Рождение ребёнка
1898
Сын: Косухин Киприан
Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Косухин Александр
Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Косухин Иван
Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Косухин Василий
Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно