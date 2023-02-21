Косухин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косухин Герасим

Мать: Косухина Акулина Перфильевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Косухин Киприан

Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Косухин Александр

Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Косухин Иван

Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Косухин Василий

Мать ребёнка: Косухина Евдокия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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