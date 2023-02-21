Косухина Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосухина Евдокия Алексеевна

Косухина Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Косухин Киприан

Отец ребёнка: Косухин Алексей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Косухин Алексей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Косухин Александр

Отец ребёнка: Косухин Алексей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Косухин Алексей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Косухин Иван

Отец ребёнка: Косухин Алексей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Косухин Василий

Отец ребёнка: Косухин Алексей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close