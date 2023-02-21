Косухина Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Косухин Киприан
Отец ребёнка: Косухин Алексей
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Косухин Алексей
Рождение ребёнка
1902
Сын: Косухин Александр
Отец ребёнка: Косухин Алексей
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Косухин Алексей
Рождение ребёнка
1911
Сын: Косухин Иван
Отец ребёнка: Косухин Алексей
Рождение ребёнка
1915
Сын: Косухин Василий
Отец ребёнка: Косухин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Алексей