Косухин Тит
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Косухин Савва
Мать: Косухина Федора
Сын: Косухин Федор
Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна
Дочь: Мымрина (Косухина) Екатерина
Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна
Дочь: (Косухина) Авдотья
Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна
Дочь: (Косухина) Анисья
Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна
Дочь: (Косухина) Офимья
Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна
Дочь: Чикина (Косухина) Анна
Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна
Сын: Косухин Антип
Мать ребёнка: Косухина Ирина Филипповна
Сын: Косухин Степан
Мать ребёнка: Косузина (Копылова) Акулина Силантьевна
Дочь: (Косухина) Мария
Мать ребёнка: Косузина (Копылова) Акулина Силантьевна