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Косухин Тит

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1784

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Косухин Савва

Мать: Косухина Федора

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1800

Жена: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна

Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804

Сын: Косухин Федор

Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мымрина (Косухина) Екатерина

Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Косухина) Авдотья

Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Косухина) Анисья

Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Косухина) Офимья

Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чикина (Косухина) Анна

Мать ребёнка: Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Косухин Антип

Мать ребёнка: Косухина Ирина Филипповна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1830

Жена: Косузина (Копылова) Акулина Силантьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Косухин Степан

Мать ребёнка: Косузина (Копылова) Акулина Силантьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Косухина) Мария

Мать ребёнка: Косузина (Копылова) Акулина Силантьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1848
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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