Косухин Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухин Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

1736 г.р.

Жена

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Дети

1784 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Косухин Василий

Мать: Баксанова (Позднякова (Поздеева)) Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Федора

Рождение ребёнка
1784

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Федора

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Косухин Тит

Мать ребёнка: Косухина Федора

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1785

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Федора

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1789

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1795

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Федора

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1796

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Федора

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1796

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Федора

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1797

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косухина Федора

Смерть
1826

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