Косухин Савва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косухина Федора
Рождение ребёнка
1784
Рождение ребёнка
1784
Сын: Косухин Тит
Мать ребёнка: Косухина Федора
Рождение ребёнка
1785
Бракосочетание
1789
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1795
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
1797
Смерть
1826