Баксанова (Позднякова (Поздеева)) Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Поздняков Василий
Мать: не указана
Россия, Юго-Осокинский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Василий
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Косухина) Анастасия
Отец ребёнка: Косухин Василий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Косухин Трифон
Отец ребёнка: Косухин Василий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Косухин Савва
Отец ребёнка: Косухин Василий
Смерть
Неизвестно