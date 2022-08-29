Баксанова (Позднякова (Поздеева)) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Позднякова (Поздеева)) Феодосия Васильевна

Место рождения

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1690 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Поздняков Василий

Мать: не указана

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия, Юго-Осокинский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Василий

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Косухина) Анастасия

Отец ребёнка: Косухин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Косухин Трифон

Отец ребёнка: Косухин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Косухин Савва

Отец ребёнка: Косухин Василий

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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