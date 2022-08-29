Поздняков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Баксанова (Позднякова (Поздеева)) Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия, Юго-Осокинский завод
Смерть
Неизвестно
Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия, Юго-Осокинский завод

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