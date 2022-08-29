Поздняков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Баксанова (Позднякова (Поздеева)) Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Юго-Осокинский завод
Смерть
Неизвестно
Россия, Юго-Осокинский завод