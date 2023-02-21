Косухина Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

1784 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Косухин Тит

Отец ребёнка: Косухин Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1785

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1795

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1796

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1796

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1797

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Савва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Савва

Смерть
1788
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
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