Косухина Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Рождение ребёнка
1784
Сын: Косухин Тит
Отец ребёнка: Косухин Савва
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
1795
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Савва
Смерть
1788
Россия с.Бым, АН Церковь