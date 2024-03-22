Косухин Степан
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Косухин Тит
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Косухина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Косухина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Косухин Степан
Мать ребёнка: Косухина Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно