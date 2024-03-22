Косухин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосухин Степан

Косухин Степан

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Косухин Тит

Мать: Косузина Акулина Силантьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Косухина Ирина Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Косухина Ирина Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Косухин Степан

Мать ребёнка: Косухина Ирина Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close