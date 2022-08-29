Косухина Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Степан
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Косухина) Авдотья
Отец ребёнка: Косухин Степан
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Косухина) Феодосия
Отец ребёнка: Косухин Степан
Рождение ребёнка
1856
Сын: Косухин Степан
Отец ребёнка: Косухин Степан
Смерть
Неизвестно