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Косухина Ирина Васильевна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Степан

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Косухина) Авдотья

Отец ребёнка: Косухин Степан

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Косухина) Феодосия

Отец ребёнка: Косухин Степан

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Косухин Степан

Отец ребёнка: Косухин Степан

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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