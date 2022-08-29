Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1800
Муж: Косухин Тит
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804
Сын: Косухин Федор
Отец ребёнка: Косухин Тит
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мымрина (Косухина) Екатерина
Отец ребёнка: Косухин Тит
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Косухина) Авдотья
Отец ребёнка: Косухин Тит
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Косухина) Анисья
Отец ребёнка: Косухин Тит
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Косухина) Офимья
Отец ребёнка: Косухин Тит
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чикина (Косухина) Анна
Отец ребёнка: Косухин Тит
Смерть
Неизвестно