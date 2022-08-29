Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Чернова) Пелагея Севастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1800

Муж: Косухин Тит

Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804

Сын: Косухин Федор

Отец ребёнка: Косухин Тит

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мымрина (Косухина) Екатерина

Отец ребёнка: Косухин Тит

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Косухина) Авдотья

Отец ребёнка: Косухин Тит

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Косухина) Анисья

Отец ребёнка: Косухин Тит

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Косухина) Офимья

Отец ребёнка: Косухин Тит

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чикина (Косухина) Анна

Отец ребёнка: Косухин Тит

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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