Орехова (Натальина) Эмилия Лазаревна
женский, родилась 09.10.1939, Лукачек, Амурская область, РСФСР
умерла 02.01.2026
ОтецНатальин Лазарь Иванович17.07.1909 г.р.
МатьНатальина Мария ДаниловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Орехов ВикторНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1939
Лукачек, Амурская область, РСФСР
Развод
Неизвестно
Муж: Орехов Виктор
Бракосочетание
1960
Муж: Орехов Виктор
Рождение ребёнка
?.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орехов Виктор
Рождение ребёнка
07.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виталий
Место жительства
С 2006
Драгунка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
02.01.2026