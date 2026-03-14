Орехова (Натальина) Эмилия Лазаревна 09.10.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Орехова (Натальина) Эмилия Лазаревна

Автор
СН
Натальин С.

женский, родилась 09.10.1939, Лукачек, Амурская область, РСФСР

умерла 02.01.2026

Отец
Натальин Лазарь Иванович17.07.1909 г.р.
Мать
Натальина Мария ДаниловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Орехов ВикторНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1939

Отец: Натальин Лазарь Иванович

Мать: Натальина Мария Даниловна

Лукачек, Амурская область, РСФСР

Развод
Неизвестно

Муж: Орехов Виктор

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Бракосочетание
1960

Муж: Орехов Виктор

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Рождение ребёнка
?.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орехов Виктор

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Рождение ребёнка
07.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виталий

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Место жительства
С 2006
Драгунка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Current address:1

Смерть
02.01.2026

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