Натальин Лазарь
Место рожденияс.Десятниково, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, Россия
Дата рождения17.07.1909
Дата смерти11.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1909
Отец: Натальин Иван
Мать: Натальина Степанида
с.Десятниково, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
1929
Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натальина Мария Кирилловна
Бракосочетание
1935
Амурская область, Россия
Работа или профессия
С 01.11.1936 по 17.07.1937
Лукачек, Селемджинский район, Амурская область, Россия
. , "" | Приказ №120 от 28.10.1936 г. Мынского приискового управления
Работа или профессия
С 17.07.1937 по 01.01.1938
Лукачек, Селемджинский район, Амурская область, Россия
, "" | Приказ Мынского приискового управления №120 от 14.03.1937 г
Работа или профессия
С 01.01.1938 по 13.04.1939
Лукачек, Селемджинский район, Амурская область, Россия
. , "" | Приказ №5 от 15.03.1938 г. и №50 от 28.03.1938 г Мынского приискового управления
Рождение ребёнка
14.03.1938
Дочь: Липатова Галина
Мать ребёнка: Натальина Мария Даниловна
Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
09.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натальина Мария Даниловна
Амурская область, Россия
Военная служба
20.09.1942
Селемджинск, Амурская область, Россия
Военная служба
С 20.09.1942 по 20.10.1943
Приморский край, Россия
95 отд. Стрелк. бригада-минометчик
Военная служба
С 10.10.1943 по 09.08.1945
Приморский край, Россия
448 стрелк. полк-стрелок
Военная служба
С 09.08.1945 по 03.09.1945
Китай
448 стр. полк-стрелок
Демобилизация
26.10.1945
Китай
Благодарность от командира полка
Награда
09.09.1946
Селемджинск, Амурская область, Россия
Бракосочетание
1946
Жена: Натальина Вера
п.Токур, Селемджинский район, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
23.04.1948
п.Токур, Селемджинский район, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1950
Дочь: Натальина Тамара
Мать ребёнка: Натальина Вера
п.Токур, Селемджинский район, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
16.07.1952
Свободный, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1955
Ключевский, Читинская область, Россия
Рождение ребёнка
04.05.1964
Семипалатинск, Казахстан
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
11.12.1978
СЕМИПАЛАТИНСК, Казахстан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
14.12.1978
СЕМИПАЛАТИНСК, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Семипалатинск, Казахстан