Натальин Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальин Лазарь

Место рождения

с.Десятниково, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, Россия

Дата рождения

17.07.1909

Дата смерти

11.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1910 г.р.
1925 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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1950 г.р.
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СН
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Место
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Рождение
17.07.1909

Отец: Натальин Иван

Мать: Натальина Степанида

с.Десятниково, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
1929

Жена: Натальина Мария Кирилловна

Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натальина Мария Кирилловна

Бракосочетание
1935

Жена: Натальина Мария Даниловна

Амурская область, Россия
Работа или профессия
С 01.11.1936 по 17.07.1937
Лукачек, Селемджинский район, Амурская область, Россия
. , "" | Приказ №120 от 28.10.1936 г. Мынского приискового управления
Работа или профессия
С 17.07.1937 по 01.01.1938
Лукачек, Селемджинский район, Амурская область, Россия
, "" | Приказ Мынского приискового управления №120 от 14.03.1937 г
Работа или профессия
С 01.01.1938 по 13.04.1939
Лукачек, Селемджинский район, Амурская область, Россия
. , "" | Приказ №5 от 15.03.1938 г. и №50 от 28.03.1938 г Мынского приискового управления
Рождение ребёнка
14.03.1938

Дочь: Липатова Галина

Мать ребёнка: Натальина Мария Даниловна

Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
09.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натальина Мария Даниловна

Амурская область, Россия
Военная служба
20.09.1942
Селемджинск, Амурская область, Россия
Военная служба
С 20.09.1942 по 20.10.1943
Приморский край, Россия
95 отд. Стрелк. бригада-минометчик
Военная служба
С 10.10.1943 по 09.08.1945
Приморский край, Россия
448 стрелк. полк-стрелок
Военная служба
С 09.08.1945 по 03.09.1945
Китай
448 стр. полк-стрелок
Демобилизация
26.10.1945
Китай
Благодарность от командира полка
Награда
09.09.1946
Селемджинск, Амурская область, Россия
Бракосочетание
1946

Жена: Натальина Вера

п.Токур, Селемджинский район, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
23.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натальина Вера

п.Токур, Селемджинский район, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1950

Дочь: Натальина Тамара

Мать ребёнка: Натальина Вера

п.Токур, Селемджинский район, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
16.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натальина Вера

Свободный, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натальина Вера

Ключевский, Читинская область, Россия
Рождение ребёнка
04.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натальина Вера

Семипалатинск, Казахстан
Развод
Неизвестно

Жена: Натальина Мария Кирилловна

Развод
Неизвестно

Жена: Натальина Мария Даниловна

Смерть
11.12.1978
СЕМИПАЛАТИНСК, Казахстан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
14.12.1978
СЕМИПАЛАТИНСК, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Семипалатинск, Казахстан