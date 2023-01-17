село Драгунка, село Драгунка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Драгунка

Ивнянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1601Драгунское, с. каз.при рч. Пене.30488373395Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Пенская волость
725. Драгунское, село бывшее государственное, при речке Пене, дворов 80, жителей 787, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Ивнянский район
134151Драгункасело51°02'35°57'M-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Ивнянский муниципальный район, Драгунское сельское поселение
14638416101с Драгункасело
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