посёлок Лукачек, Амурская область, РСФСР (на 1976) — Familio

Лукачек

Амурская область, РСФСР (на 1976)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Амурской области

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
РСФСР, Амурская область, Селемджинский район
поселок городского типа Лукачек1110245572

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