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Натальина Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Натальин Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1938

Дочь: Липатова (Натальина) Галина

Отец ребёнка: Натальин Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Натальин Лазарь Иванович

Лукачек, Амурская область, РСФСР
Смерть
Неизвестно

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