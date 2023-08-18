Натальина Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1938
Дочь: Липатова (Натальина) Галина
Отец ребёнка: Натальин Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Натальин Лазарь Иванович
Лукачек, Амурская область, РСФСР
Смерть
Неизвестно