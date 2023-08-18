Орехов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
1960

Жена: скрыто настройками приватности

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
?.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
07.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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