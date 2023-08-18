Орехов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно