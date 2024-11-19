город Семей, городская администрация Семей, Абайская область (на 2022) — Familio

Семей

городская администрация Семей, Абайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Семипалатинск
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Семипалатинский уезд
1Семипалатинск, областной город, расположен на правом берегу р. Иртыша и на рч. Семипалатинке. От С.-Петербурга — 4.038 верст Всех дворов: 2377. 25716
Семипалатинская область, Семипалатинский уезд, Семипалатинский станица юрт
33Семипалатинский, пос., ст. пр.Всех дворов: 153 ୲ 8. 396 ୲ 737

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Абайская область, городская администрация Семей
город СемейСемей қ.101010000

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