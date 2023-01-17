Елютин Нестер Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1788
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елютин Ларион Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Елютин Николай Нестерович
Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна
Поручик. Служил в гвардии с 1781; по болезни отставлен из каптенармусов армии поручиком1.01.1783. Помещик д. Гуровская Скопинского у.
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна
Камнево, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна
Штабс-капитан артиллерии. Служил в артиллерийском батальоне генерал-майора Миллера с 17.04.1793 произведен: вштык-юнкеры 6.07.1796, в подпоручики 11.01.1797, в поручики 23.01.1797; отставленштабс-капи... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Авдотья Нестеровна
Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Емельяновна
Смерть
До 1788