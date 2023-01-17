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Елютин Нестер Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1788

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елютин Ларион Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Елютин Илья Нестерович

Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Елютин Николай Нестерович

Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна

Поручик. Служил в гвардии с 1781; по болезни отставлен из каптенармусов армии поручиком1.01.1783. Помещик д. Гуровская Скопинского у.
Рождение ребёнка
1768

Сын: Елютин Иван Нестерович

Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна

Камнево, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Елютин Иона Нестерович

Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна

Штабс-капитан артиллерии. Служил в артиллерийском батальоне генерал-майора Миллера с 17.04.1793 произведен: вштык-юнкеры 6.07.1796, в подпоручики 11.01.1797, в поручики 23.01.1797; отставленштабс-капи... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Авдотья Нестеровна

Мать ребёнка: Прасковья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Емельяновна

Смерть
До 1788
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