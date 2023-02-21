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Елютин Илья Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Елютин Нестер Ларионович

Мать: Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елютина Анна Ильинишна

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Елютина Екатерина Ильинишна

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

узаконена 13.09.1805.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Елютин Федор Ильич

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

узаконен 13.09.1805
Рождение ребёнка
1802

Сын: Елютин Иван Ильич

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

узаконен 13.09.1805. Коллежский регистратор.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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