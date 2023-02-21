Елютин Илья Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Елютин Нестер Ларионович
Мать: Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елютина Анна Ильинишна
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Елютина Екатерина Ильинишна
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
узаконена 13.09.1805.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Елютин Федор Ильич
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
узаконен 13.09.1805
Рождение ребёнка
1802
Сын: Елютин Иван Ильич
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
узаконен 13.09.1805. Коллежский регистратор.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Максимовна
Смерть
Неизвестно