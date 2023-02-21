Елютин Николай Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1853
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Елютин Нестер Ларионович
Мать: Прасковья Емельяновна
Поручик. Служил в гвардии с 1781; по болезни отставлен из каптенармусов армии поручиком1.01.1783. Помещик д. Гуровская Скопинского у.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елютин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853