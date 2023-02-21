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Елютин Николай Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Елютин Нестер Ларионович

Мать: Прасковья Емельяновна

Поручик. Служил в гвардии с 1781; по болезни отставлен из каптенармусов армии поручиком1.01.1783. Помещик д. Гуровская Скопинского у.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853
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