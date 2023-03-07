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Елютин Ларион Гаврилович

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Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елютин Гаврила Иванович

Мать: Горюшкина - Лаврентьевна

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
До 1696
15.02.1696 дано ему поместье отца в д. Табаево Ряжского у.
Рождение ребёнка
1749

Сын: Елютин Иван Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Любовь Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Дарья младшая Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Дарья Старшая Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Нестер Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Акинфий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Н.

Смерть
Неизвестно
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