Елютин Ларион Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елютин Гаврила Иванович
Мать: Горюшкина - Лаврентьевна
Место жительства
До 1696
15.02.1696 дано ему поместье отца в д. Табаево Ряжского у.
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Любовь Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Дарья младшая Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Дарья Старшая Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елютин Акинфий Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Н.
Смерть
Неизвестно