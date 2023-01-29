Елютин Иван Нестерович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Военная служба
Неизвестно
Поручик. Служил в гвардии с 1781; отставлен из каптенармусов армии поручиком 1.01.1783. За ним состояла 31 душа в д. Каменево Кирсановского у. Тамбовской губ.
Место жительства
Неизвестно
Камнево, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно