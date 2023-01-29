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Елютин Иван Нестерович

Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Елютин Нестер Ларионович

Мать: Елютина Прасковья Емельяновна

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Поручик. Служил в гвардии с 1781; отставлен из каптенармусов армии поручиком 1.01.1783. За ним состояла 31 душа в д. Каменево Кирсановского у. Тамбовской губ.
Место жительства
Неизвестно
Камнево, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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