Елютина Прасковья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елютина Прасковья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова (Елютина) Авдотья Нестеровна

Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Нестер Ларионович

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Елютин Илья Нестерович

Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Елютин Николай Нестерович

Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Поручик. Служил в гвардии с 1781; по болезни отставлен из каптенармусов армии поручиком1.01.1783. Помещик д. Гуровская Скопинского у.
Рождение ребёнка
1768

Сын: Елютин Иван Нестерович

Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Елютин Иона Нестерович

Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Штабс-капитан артиллерии. Служил в артиллерийском батальоне генерал-майора Миллера с 17.04.1793 произведен: вштык-юнкеры 6.07.1796, в подпоручики 11.01.1797, в поручики 23.01.1797; отставленштабс-капи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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