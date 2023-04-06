Елютина Прасковья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова (Елютина) Авдотья Нестеровна
Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Елютин Николай Нестерович
Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович
Поручик. Служил в гвардии с 1781; по болезни отставлен из каптенармусов армии поручиком1.01.1783. Помещик д. Гуровская Скопинского у.
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Елютин Нестер Ларионович
Штабс-капитан артиллерии. Служил в артиллерийском батальоне генерал-майора Миллера с 17.04.1793 произведен: вштык-юнкеры 6.07.1796, в подпоручики 11.01.1797, в поручики 23.01.1797; отставленштабс-капи... Показать все
Смерть
Неизвестно