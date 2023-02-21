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Елютин Иона Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Елютин Нестер Ларионович

Мать: Прасковья Емельяновна

Штабс-капитан артиллерии. Служил в артиллерийском батальоне генерал-майора Миллера с 17.04.1793 произведен: вштык-юнкеры 6.07.1796, в подпоручики 11.01.1797, в поручики 23.01.1797; отставленштабс-капи... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1802

Сын: Елютин Николай Ионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1805

Сын: Елютин Василий Ионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1806

Сын: Елютин Александр Ионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1810

Сын: Елютин Михаил Ионович

Мать ребёнка: не указана

коллежский регистратор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Варвара Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Девица (1856)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Иван Ионович

Мать ребёнка: не указана

Подпоручик артиллерии.
Смерть
Неизвестно
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