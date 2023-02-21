Елютин Иона Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Елютин Нестер Ларионович
Мать: Прасковья Емельяновна
Штабс-капитан артиллерии. Служил в артиллерийском батальоне генерал-майора Миллера с 17.04.1793 произведен: вштык-юнкеры 6.07.1796, в подпоручики 11.01.1797, в поручики 23.01.1797; отставленштабс-капи... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1810
Мать ребёнка: не указана
коллежский регистратор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Варвара Ионовна
Мать ребёнка: не указана
Девица (1856)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елютин Иван Ионович
Мать ребёнка: не указана
Подпоручик артиллерии.
Смерть
Неизвестно