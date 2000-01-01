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Бушланов Ульян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Бушланов Иван Сын

Мать: Бушланова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1765

Сын: Бушланов Евфимий Ульянович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бушланов Ермил Ульянович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Бушланов Трифон Ульянович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосия Ульяновна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Юда Ульянович

Мать ребёнка: Бушланова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Ульяновна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Ульяновна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Смерть
1832
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