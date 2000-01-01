Бушланов Ульян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Бушланов Иван Сын
Рождение ребёнка
26.12.1765
Сын: Бушланов Евфимий Ульянович
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бушланов Трифон Ульянович
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосия Ульяновна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бушланова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Ульяновна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Ульяновна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832