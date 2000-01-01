Бушланов Евфимий Ульянович
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Дата рождения26.12.1765
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1765
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бушланов Никифор Ефимович
Мать ребёнка: Бушланова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Никифор Ефимович
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Ефимовна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834