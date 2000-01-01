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Бушланов Евфимий Ульянович

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Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии

Дата рождения

26.12.1765

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1765

Отец: Бушланов Ульян Иванович

Мать: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бушланов Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Бушланова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бушланов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бушланов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Ефимовна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Смерть
1834
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