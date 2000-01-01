Бушланов Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Бушланова Анна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бушланов Ларион Яковлевич
Мать ребёнка: Бушланова Анна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Аксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Бушланова Анна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Серафима Яковлевна
Мать ребёнка: Бушланова Анна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова Анна
Смерть
Неизвестно