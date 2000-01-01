Бушланов Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланов Яков Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Бушланов Евфимий Ульянович

Мать: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Бушланова Анна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бушланов Ларион Яковлевич

Мать ребёнка: Бушланова Анна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Аксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Бушланова Анна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Серафима Яковлевна

Мать ребёнка: Бушланова Анна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Анна

Смерть
Неизвестно
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