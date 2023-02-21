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Бушланов Ларион Яковлевич

Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бушланов Яков Ефимович

Мать: Бушланова Анна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елисавета Ларионовна

Мать ребёнка: Бушланова Стефанида Ивановна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Стефанида Ивановна

Смерть
Неизвестно