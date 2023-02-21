Бушланов Ларион Яковлевич
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бушланов Яков Ефимович
Мать: Бушланова Анна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елисавета Ларионовна
Мать ребёнка: Бушланова Стефанида Ивановна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно