Бушланова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Бушланов Яков Ефимович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бушланов Ларион Яковлевич

Отец ребёнка: Бушланов Яков Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Бушланов Яков Ефимович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Серафима Яковлевна

Отец ребёнка: Бушланов Яков Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно
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