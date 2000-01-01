Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бушланов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бушланов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Ефимовна

Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Евфимий Ульянович

Смерть
Неизвестно
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