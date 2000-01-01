Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Никифор Ефимович
Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Ефимовна
Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Бушланов Евфимий Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно