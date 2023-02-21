Бушланов Никифор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
01.01.1802
Рождение ребёнка
28.10.1804
Дочь: Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Бушланова Стефанида Кирилловна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бушланов Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Бушланова Стефанида Кирилловна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Смерть
Неизвестно