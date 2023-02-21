Бушланова Стефанида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Стефанида Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1802

Муж: Бушланов Никифор Ефимович

Рождение ребёнка
28.10.1804

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Бушланов Никифор Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бушланов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Бушланов Никифор Ефимович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Смерть
Неизвестно
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