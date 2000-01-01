Бушланов Иван Ефимович
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно