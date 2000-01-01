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Бушланов Иван Ефимович

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Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Бушланов Евфимий Ульянович

Мать: Бушланова Евдокия (Авдотья) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бушланов Агапит Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бушланов Агей Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бушланов Фотей Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бушланов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бушланов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бушланов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Парасковья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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