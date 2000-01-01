Бушланова Парасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Парасковья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бушланов Агапит Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бушланов Агей Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бушланов Фотей Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бушланов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бушланов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бушланов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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