Бушланова Парасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Бушланов Иван Ефимович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно