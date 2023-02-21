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Бушланов Ефим Иванович

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Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бушланов Иван Ефимович

Мать: Бушланова Парасковья Егоровна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бушланов Пуд Ефимович

Мать ребёнка: Бушланова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бушланов Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Бушланова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бушланов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Бушланова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бушланов Семён Ефимович

Мать ребёнка: Бушланова Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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