Бушланов Ефим Иванович
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Бушланова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Бушланова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Бушланова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Бушланова Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно