Бушланова (Сухорукова) Евдокия (Авдотья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова (Сухорукова) Евдокия (Авдотья) Васильевна

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Место рождения

д. Сухоруково, она же деревня Марьина Тобольской губернии Туринского уезда

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Сухоруков Василий сын

Мать: Сухорукова Ефимья Осиповна

д. Сухоруково, она же деревня Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Рождение ребёнка
26.12.1765

Сын: Бушланов Евфимий Ульянович

Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бушланов Ермил Ульянович

Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Бушланов Трифон Ульянович

Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосия Ульяновна

Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Ульяновна

Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Ульяновна

Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Ульян Иванович

Смерть
Неизвестно
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