Бушланова (Сухорукова) Евдокия (Авдотья) Васильевна
Место рожденияд. Сухоруково, она же деревня Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Сухоруков Василий сын
д. Сухоруково, она же деревня Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Рождение ребёнка
26.12.1765
Сын: Бушланов Евфимий Ульянович
Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бушланов Трифон Ульянович
Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосия Ульяновна
Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Ульяновна
Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Ульяновна
Отец ребёнка: Бушланов Ульян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно