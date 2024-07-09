Сухорукова Ефимья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Савва сын
Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухорукова) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сухоруков Калина Васильев
Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Дочь: Бушланова (Сухорукова) Евдокия (Авдотья) Васильева
Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сухоруков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Гусева (Сухорукова) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Моторина (Сухорукова) Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Сухорукова) Ефимья Васильевна
Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын
Смерть
1771