Сухорукова Ефимья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Ефимья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Савва сын

Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сухорукова) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Василий сын

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сухоруков Калина Васильев

Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын

Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Дочь: Бушланова (Сухорукова) Евдокия (Авдотья) Васильева

Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сухоруков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Гусева (Сухорукова) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Моторина (Сухорукова) Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Сухорукова) Ефимья Васильевна

Отец ребёнка: Сухоруков Василий сын

Смерть
1771

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