Бушланов Трифон Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Бушланова Надежда Макаровна
Рождение ребёнка
19.07.1802
Дочь: Макрида Трифоновна
Мать ребёнка: Бушланова Надежда Макаровна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
20.07.1802
Дочь: Макрида Трифоновна
Мать ребёнка: Бушланова Устинья
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Трифоновна
Мать ребёнка: Бушланова Надежда Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Гаврило Трифонович
Мать ребёнка: Бушланова Надежда Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно