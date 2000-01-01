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Бушланов Трифон Ульянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Бушланов Ульян Иванович

Мать: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бушланов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Бушланова Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
19.07.1802

Дочь: Макрида Трифоновна

Мать ребёнка: Бушланова Надежда Макаровна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
20.07.1802

Дочь: Макрида Трифоновна

Мать ребёнка: Бушланова Устинья

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Трифоновна

Мать ребёнка: Бушланова Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Гаврило Трифонович

Мать ребёнка: Бушланова Надежда Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Надежда Макаровна

Смерть
Неизвестно
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