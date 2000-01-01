Бушланов Ермил Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна
Рождение ребёнка
16.07.1802
Сын: Бушланов Парамон Ермилович
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
16.06.1804
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федора Ермиловна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ермиловна
Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ямщик
Смерть
Неизвестно