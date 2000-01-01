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Бушланов Ермил Ульянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бушланов Ульян Иванович

Мать: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Бушланов Егор Ермилович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

Рождение ребёнка
16.07.1802

Сын: Бушланов Парамон Ермилович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
16.06.1804

Сын: Бушланов Тихон Ермилович

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федора Ермиловна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ермиловна

Мать ребёнка: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

Работа или профессия
Неизвестно
ямщик
Смерть
Неизвестно
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