Сухоруков Василий сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Сухоруков Пётр
Мать: Сухорукова ?
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сухоруков Калина Васильев
Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сухоруков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна
Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна
д. Сухоруково, она же деревня Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Гусева Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Моторина Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимья Васильевна
Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Савва сын
Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Сухорукова она же Марьина Тобольско губернии Туринского уезда Жуковско волости
Смерть
Неизвестно