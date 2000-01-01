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Сухоруков Василий сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Сухоруков Пётр

Мать: Сухорукова ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сухоруков Калина Васильев

Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сухоруков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Бушланова Евдокия (Авдотья) Васильевна

Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна

д. Сухоруково, она же деревня Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Гусева Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Моторина Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимья Васильевна

Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Савва сын

Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Сухорукова Ефимья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова Ефимья Осиповна

Место жительства
Неизвестно
деревня Сухорукова она же Марьина Тобольско губернии Туринского уезда Жуковско волости
Смерть
Неизвестно
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