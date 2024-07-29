Бушланов Иван Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Бушланов Потап
Мать: Бушланова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Бушланова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Чевакова (Бушланова) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Мать ребёнка: Бушланова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Бушланова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Бушланов Филимон Иванович
Мать ребёнка: Бушланова Матрёна Ивановна
Смерть
Неизвестно