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Бушланов Иван Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Бушланов Потап

Мать: Бушланова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Бушланов Семён Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Чевакова (Бушланова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Мать ребёнка: Бушланова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Бушланов Ульян Иванов

Мать ребёнка: Бушланова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Бушланов Филимон Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Матрёна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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