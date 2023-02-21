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Бушланова Матрёна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Бушланов Семён Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Сын

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Чевакова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Сын

Рождение ребёнка
1747

Сын: Бушланов Ульян Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Сын

Рождение ребёнка
1753

Сын: Бушланов Филимон Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Иван Сын

Смерть
1771
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