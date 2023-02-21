Бушланова Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Бушланов Иван Сын
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Чевакова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Сын
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Бушланов Иван Сын
Рождение ребёнка
1753
Сын: Бушланов Филимон Иванович
Отец ребёнка: Бушланов Иван Сын
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушланов Иван Сын
Смерть
1771