Уракова (Жолобова) Ксения Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова (Жолобова) Ксения Дмитриева

Место рождения

Кожлонур, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Жолобов Дмитрий Козьмин

Мать: не указана

Кожлонур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1893 ст.

Муж: Ураков Никита Тимофеев

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1893 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 356об-357, №11) Жених: починка Овечкина крестьянин Никита Тимофеев Ураков, православного вероисповедания, вдовец вторы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: (Уракова) Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.

Сын: Ураков Алексей Никитин

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.

Дочь: (Уракова) Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Дочь: (Уракова) Федосья Никитина

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
29.05.1902 ст.

Дочь: (Уракова) Антонина Никитина

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-4-333 (107), лист 20об-21, №47).
Рождение ребёнка
15.02.1905 ст.

Сын: Ураков Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 144об-145. №8)
Рождение ребёнка
03.12.1908 ст.

Сын: Ураков Пётр Никитин

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 35об-36, №97)
Рождение ребёнка
18.05.1911 ст.

Дочь: (Уракова) Елена Никитина

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 275об-276, №38)
Рождение ребёнка
10.02.1915 ст.

Сын: Ураков Алексей Никитин

Отец ребёнка: Ураков Никита Тимофеев

МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 166об-167, №22)
Смерть
Неизвестно

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