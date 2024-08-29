(Уракова) Федосья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уракова) Федосья Никитина

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Вычислено 1899 ст.

Дата смерти

26.08.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Вычислено 1899 ст.

Отец: Ураков Никита Тимофеев

Мать: Уракова (Жолобова) Ксения Дмитриева

Смерть
26.08.1901 ст.
Деревни Овечкина крестьянина Никитиы Тимофеева (Овечкина) [?] Уракова дочь Феодосия в возрасте 2 лет - от кашля. МК 1901 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 404об-405, №54)... Показать все
Похороны
28.08.1901 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище. МК 1901 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 404об-405, №54)

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