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(Уракова) Елена Никитина

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

18.05.1911 ст.

Дата смерти

10.08.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
18.05.1911 ст.

Отец: Ураков Никита Тимофеев

Мать: Уракова Ксения Дмитриева

Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 275об-276, №38)
Крещение
19.05.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же волости деревни Кожланура вдова Дарья Фоминична, жена умершего крестьянина Дмитрия Козьмина [Жолобова?]. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-10... Показать все
Смерть
10.08.1912 ст.
В возрасте 1 года - от кашля. Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 390об-391, №34)
Похороны
12.08.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 390об-391, №34)

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