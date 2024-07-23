(Уракова) Елена Никитина
Место рождения
Дата рождения18.05.1911 ст.
Дата смерти10.08.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
18.05.1911 ст.
Отец: Ураков Никита Тимофеев
Мать: Уракова Ксения Дмитриева
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 275об-276, №38)
Крещение
19.05.1911 ст.
Восприемница: той же волости деревни Кожланура вдова Дарья Фоминична, жена умершего крестьянина Дмитрия Козьмина [Жолобова?]. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-10... Показать все
Смерть
10.08.1912 ст.
В возрасте 1 года - от кашля. Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 390об-391, №34)
Похороны
12.08.1912 ст.
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 390об-391, №34)